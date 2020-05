Bij een huis in Silvolde is in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de voordeur en overkapping in brand. De bewoners van het pand aan de Prins Bernhardstraat in het Gelderse dorp bleven ongedeerd.

De politie is een onderzoek begonnen naar de mogelijke dader of daders en vraagt mensen die tussen 02.00 en 03.00 uur iets gezien hebben dat mogelijk met deze zaak te maken heeft, contact op te nemen