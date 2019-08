Onbekende vrouw in Westdorpe begraven

De nog altijd anonieme vrouw die eind juni doodgeschoten werd gevonden in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe, wordt dinsdag begraven. Het is niet gelukt haar identiteit te achterhalen, dus zal er geen familie aanwezig zijn bij de uitvaart om 15.00 uur op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen.

De vrouw werd door een voorbijganger gevonden. Ze is vermoedelijk op een onbekende plaats doodgeschoten en in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens achtergelaten. Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang.

Het onderzoeksteam heeft veel vermissingszaken in Nederland en België onderzocht en er zijn DNA, vingerafdrukken en gebitsgegevens vergeleken. Toch is het nog niet gelukt de identiteit van de vrouw te achterhalen. De politie laat weten de hulp van het publiek nodig te hebben, ook in het buitenland. Op politie.nl zijn daarom ook Engelse en Franse oproepen geplaatst.