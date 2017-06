De politie is op zoek naar de identiteit van een man die zondag dood werd gevonden in de Ouderkerkerplas, bij Ouderkerk aan de Amstel. Hij droeg een meerkleurige zwembroek en om zijn linkerpols een zwart horloge. De politie schat zijn leeftijd tussen de vijftig en zeventig jaar.

Omstreeks 11.00 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen dat er een lichaam in de recreatieplas lag. Eerste onderzoek heeft nog niet geleid tot meer duidelijkheid over zijn identiteit en wat er is gebeurd.