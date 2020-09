Onbegrip over actie burgemeester Halsema tegen Hillsongkerk

Christelijke partijen in de raad van Amsterdam zijn verbaasd dat burgemeester Halsema de verhuurder van een pand aan de Hillsongkerk op het matje roept.

Halsema wil een „ernstig gesprek” voeren met de huurbaas van de Hillsongkerk, omdat die ‘pinksterkerk’ intolerant zou zijn jegens homo’s. De Amsterdamse burgemeester benoemde de kwestie donderdag in een raadsdebat over geweld tegen homo’s, berichtte het Parool. „Als er signalen zijn dat gemeenschappen homogenezing prediken of aanbieden, dan treden we daarmee in contact om te laten weten dat we daar niet van gediend zijn”, citeert de krant Halsema. „We geven netjes aan dat we geen bevoegdheden hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van om een ernstig gesprek te voeren, bijvoorbeeld met de verhuurder van Hillsong.”

Afval

CDA-raadslid Diederik Boomsma is verbaasd dat Halsema de pijlen richt op de Hillsongkerk, zegt hij vrijdag desgevraagd. „Ik ken een aantal mensen uit die kerk. Er schuilt werkelijk geen greintje intolerantie in. Ik heb nooit gehoord dat de Hillsongkerk homogenezingspraktijken zou bieden. Het valt onder de vrijheid van religie als mensen de homoseksuele praxis afwijzen en zonde noemen. Het wordt anders als in een kerk zou worden opgeroepen tot haat of een onheuse bejegening van homo’s. Dat moeten we afwijzen.”

Het stadsbestuur kan beter energie steken in het tegengaan van homodiscriminatie in sommige fundamentalistische, islamitische kringen, geeft Boomsma aan. „Als in een moskee intolerantie jegens ongelovigen wordt verspreid, als afval van de islam tot bedreigingen leidt, dan moet het stadsbestuur met die religieuze gemeenschap in gesprek.”

De ChristenUnie gaat in schriftelijke vragen opheldering vragen bij Halsema over de kwestie, meldde het Amsterdamse CU-raadslid Don Ceder vrijdag desgevraagd. Hij gaf nog geen nadere toelichting.

Religie-onderzoeker dr. Miranda Klaver noemt het desgevraagd „heel vreemd” dat burgemeester Halsema de verhuurder die zaken doet met de Hillsongkerk op het matje roept. „De stap van Halsema laat zien dat op het stadhuis van Amsterdam weinig kennis van religie is. Wat mij betreft lijdt het gemeentebestuur aan religiestress. Als Halsema vermoedt dat er iets mis is binnen de Hillsongkerk, moet ze naar die kerk zelf stappen in plaats van naar de verhuurder.”

Opschudding

Van homofobie of homogenezingspraktijken in de Hillsongkerk in Amsterdam is „absoluut geen sprake”, zegt Klaver, universitair docent antropologie van religie aan de Vrije Universiteit. Ze legt de laatste hand aan een wetenschappelijke studie over Hillsong. Klaver bestudeerde ook de mores in de Amsterdamse ‘afdeling’ van deze wereldwijde pinksterbeweging.

Feit is dat Hillsong, net als veel andere orthodox-christelijke kerken, uitdraagt dat seksualiteit thuishoort binnen een huwelijk tussen man en vrouw, geeft Klaver aan. Illustratief is een recente kwestie binnen Hillsong New York. „Er ontstond opschudding toen twee mannelijke koorleiders met elkaar trouwden. Ze mochten geen leidinggevende functie meer vervullen. Toch bleven de mannen de kerk trouw. Ook veel andere homo’s komen graag naar Hillsong New York. De kerk heet homo’s van harte welkom. Waarbij zij dan geen leidinggevende rol mogen spelen.”

Reformatorisch

Klaver wijst erop dat zowel in migrantenkerken als binnen de islamitische gemeenschap nogal eens een taboe op homoseksualiteit rust. „Al moeten we ons telkens afvragen of beeldvorming over wat er bijvoorbeeld gebeurt in moskeeën klopt met de werkelijkheid. Het is veel te simpel om te stellen dat in alle moskeeën homohaat wordt gepredikt. Wel is in islamitische kring het taboe op homosekualiteit groter dan binnen Nederlandse kerken. Waarbij we moeten bedenken dat openheid over homoseksualiteit onder bijvoorbeeld reformatorische en evangelische christenen vooral iets is van de laatste tien jaar.”

Buitenstaanders zijn wel eens verbaasd over de orthodoxe standpunten binnen de Hillsongkerk, merkt Klaver. „De beweging maakt gebruik van moderne muziek en probeert op eigentijdse wijze jongeren te bereiken. Tegelijkertijd houdt Hillsong vast aan de de orthodoxe verzoeningsleer, waarbij Jezus centraal staat, en hanteert de kerk de orthodoxe visie op het huwelijk.”