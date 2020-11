Onbegrip bij supermarkten over verkoopverbod tabak

In de supermarktbranche overheerst onbegrip over het verbod op de verkoop van tabaksproducten dat vanaf 2024 voor supermarkten gaat gelden. Doordat andere winkeliers deze rookwaren nog wel mogen verkopen, ontstaat volgens koepelorganisatie Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) ongelijkheid.

„Supermarkten werken graag mee aan de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie. Echter, als supermarkten in 2024 stoppen met de verkoop van tabak, dan verplaatst de verkoop simpelweg naar andere kanalen”, redeneert de brancheorganisatie.

Het CBL vreest vooral dat kleinere supermarkten in buitengebieden hard worden geraakt door de maatregel. Zij zouden door het verbod veel klanten kunnen verliezen aan bijvoorbeeld tankstations of tijdschriftenzaken als de Primera of Bruna. Voor dergelijke zaken is namelijk nog geen concrete einddatum voor de tabaksverkoop bekend.