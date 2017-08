Onbegrip bij producent en maker „Jesse”

De producent van de documentaire ‘Jesse’, over GroenLinks-leider Klaver, is „zwaar teleurgesteld” dat BNNVARA zich heeft bedacht en de film niet meer wil uitzenden. „We hebben een film gemaakt die de omroep goed kan uitzenden”, zegt Janneke Doolaard van productiehuis Doxy. Maker Joey Boink „kan het besluit eigenlijk niet begrijpen”.

BNNVARA wilde ‘Jesse’ volgende week maandag op televisie tonen, maar zag daarvan bij nader inzien af om de schijn van partijdigheid niet te wekken. Dat heeft Boink „echt verbaasd”. Hij bracht naar eigen zeggen in de documentaire juist de wrijving binnen de GroenLinks-top in beeld, omdat het „mijn vak is om naar drama te zoeken”. „Toen ik de film ging maken was ik de eerste die besefte dat ik als embedded filmmaker extra naar conflicten op zoek moest.”

Boink verwijt zichzelf niets. Hij benadrukt nog eens dat hij geen GroenLinks-lid is of -stemmer was, en in het verleden ook voor de VVD en PvdA werkte. Ook zou zijn vriendschap met Klaver door de pers wat al te dik zijn aangezet. Maar hij denkt dat de uitzending van een film over Klaver door de publieke omroep ook sowieso wel tot ophef had geleid.

Doolaard zegt het besluit van BNNVARA om van uitzending af te zien „natuurlijk te respecteren”. „Dat recht hebben ze en ze hebben ook een andere positie dan wij. Maar voor ons is het onbegrijpelijk.”

De producente zag met lede ogen aan dat de kritiek op de documentaire de afgelopen dagen „vooral uit rechtse hoek” aanzwol. Die kritiek kreeg „een beetje de trekken van een hetze”. „En dat over een film die nog niemand heeft gezien.”

Of ‘Jesse’ de komende tijd nog ergens anders te zien is, kan Doolaard nog niet zeggen. Ze is nog met BNNVARA in gesprek over onder andere de voorpremière die voor komende zondag in een Utrechtse bioscoop op de agenda staat. Omroepdirecteur Gerard Timmer opperde eerder op de dag dat de film misschien een plaats zou kunnen krijgen op documentairefestival IDFA.