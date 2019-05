Onafhankelijk onderzoek ProDemos

Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat na of ProDemos de misbruikaffaire die deze week aan het licht kwam juist heeft afgehandeld.

Het besluit daartoe is dinsdag genomen door Tweede Kamervoorzitter Arib en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

ProDemos heeft als publieke taak om burgers te informeren over de democratie en verzorgt in dat kader ook publieksrondleidingen door het Tweede Kamergebouw. Een van de belangrijkste opdrachtgevers en geldschieters is de Tweede Kamer. Een aantal medewerkers die als gids bij het instituut in dienst waren, maakte vanaf februari bij de directie melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een inmiddels ontslagen leidinggevende.

In overleg met de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht besloot ProDemos de zekwestie intern af te wikkelen. Ook nam het instituut adviesbureau Bezemer & Schubad in de arm om te horen welke lessen het kon trekken uit de zaak.

Behalve mee te werken aan het extern onderzoek onder leiding van Tjibbe Joustra koos de directie er dinsdag ook voor om alsnog aangifte te doen tegen de oud-medewerker. Dat daar eerder van werd afgezien had volgens ProDemos te maken met de wens van de slachtoffers.