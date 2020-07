Onafhankelijk onderzoek naar dakloze die zichzelf in brand stak

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Oss de 54-jarige dakloze heeft behandeld die zichzelf maandag in brand stak en daardoor overleed. Dat heeft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. De man lag al lange tijd overhoop met de gemeente, waarvan hij hulp verwachtte bij het vinden van onderdak.

Na zijn overlijden maandag stelde Buijs-Glaudemans in een verklaring dat de 54-jarige man door zelfmoord om het leven was gekomen en dat de gemeente jarenlang bezig was geweest om te zorgen dat hij geholpen werd.

Eerder had de politie in een bericht gemeld dat de man onbedoeld ernstige brandwonden had opgelopen toen hij op de stoep een brandbare vloeistof in brand wilde steken. Op de persconferentie distantieerde teamchef Anke Jaspers van de politie zich van het bericht dat de dakloze de brandwonden onopzettelijk had opgelopen.

De overleden Ossenaar legde volgens meerdere media twee jaar geleden een verklaring af over een liquidatie bij hem om de hoek. Niet veel later brandde zijn huis af door een brandbom. Justitie zou toen hebben besloten hem te beschermen, maar dat ging volgens de man niet naar behoren.