Omzien naar elkaar centraal bij De Buurvrouw in Kapelle

Bij De Buurvrouw kun je drinken, delen en doen. Dat is tenminste de bedoeling van oprichters Barbara van der Bijl (38) en Nina Hamelink (38) met het non-profit deelcafé in Kapelle. „Hier zien mensen naar elkaar om en vinden ze een luisterend oor.”

Het vertrek is sfeervol, de ontvangst hartelijk. Maar in plaats van een luisterend oor te bieden, vertellen de vriendinnen Van der Bijl en Hamelink nu hun verhaal.

„We leven in een drukke tijd, waarin mensen soms aan hun lot worden overgelaten. Omzien naar elkaar vinden we heel belangrijk en dat kan hier”, zegt Van der Bijl. „We werken met vrijwilligers en zorgen altijd dat er minstens twee personen zijn, zodat de barista het werk van de gastvrouw even kan overnemen als zij met iemand in gesprek is. We nemen graag de tijd voor gasten.”

Hamelink: „Onlangs kwam er een wat oudere vrouw. Ze zat uitgebreid van alles te vertellen. De volgende keer neemt ze haar fotoboek mee.”

De dames hopen met het deelcafé vooral iets te betekenen voor eenzame en oudere mensen. „We organiseren ook activiteiten, zoals een haak- en breicafé. Jong tot oud schuift dan aan,” zegt Hamelink. „Eens per maand hebben we een Meet & Eat. Dan kan iedereen voor een laag bedrag komen eten.”

Ook vindt maandelijks het Taalcafé plaats: Nederlandse les voor statushouders. „Juist voor mensen die krap bij kas zitten willen we er zijn. Klanten kunnen een uitgestelde koffie kopen. Die geven we aan iemand die het niet zo breed heeft.”

De Buurvrouw zet zich in voor doelen verder weg. Van der Bijl wijst naar de grote wereldkaart aan de muur. Bij het continent Afrika hangt een paar foto’s. „Dat is Gambia. Onze winst is bestemd voor goede doelen. Eén van onze vrijwilligers gaat daar binnenkort rijst en kleding uitdelen. We maken dat op deze manier zichtbaar, zodat klanten kunnen zien waar het geld terechtkomt.”

Jessica Steglich wipt graag even binnen bij De Buurvrouw. „Het sociale concept spreekt me aan. Onlangs was ik er met mijn zoontje Jaro van zes jaar. We dronken samen wat en deden één van de spelletjes uit de kast. Dat was heel gezellig.”

Rosalie Meijer (40) neemt graag deel aan het haakcafé. „Het is erg gezellig om met elkaar te haken. Je kunt met elkaar meedenken en ideeën van elkaar opdoen. Ik ben gastouder, maar de kinderen gaan altijd mee. Er is genoeg om mee te spelen.”

Leiding

Inmiddels bestaat De Buurvrouw vier maanden. Van der Bijl en Hamelink zijn er heel blij mee. „We hadden eerst een theecafé in een garage. Maar we wilden graag nog meer mensen helpen en legden onze ideeën aan God voor,” vertelt Hamelink. „Toen kwamen we tijdens een dagje shoppen onverwachts uit bij deelcafé De Buurman in Hardinxveld-Giessendam.”

De eigenaar vertelde dat hij mensen zocht die ook een deelcafé wilden beginnen. „Toen zijn we direct aan de slag gegaan. Tijdens het hele proces ervaarden we Gods leiding. Soms hadden we dingen nodig en kwamen die op een wonderbaarlijke manier op ons pad, zoals het koffiezetapparaat.”

De vrouwen vinden dat het deelcafé goed loopt en hopen dat er steeds meer belangstelling komt. Van der Bijl: „We willen mensen graag verwennen met een kopje koffie en taart. Soms zou je wel willen roepen: „Kom binnen, het is hier zo leuk!””