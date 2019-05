Omzet Ouwehands stijgt door panda’s

De omzet van Ouwehands Dierenpark in Rhenen is in de afgelopen twee jaar met 50 procent gestegen door de komst van reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen. Dierentuindirecteur Robin de Lange is daar heel blij mee, want het is financieel wel eens slechter gegaan met het dierenpark.

De omzetstijging is vooral te danken aan de verkoop van pandasouvenirs, de horeca en aan een stijgend aantal congressen en vergaderingen in de dierentuin, zo bevestigt De Lange berichtgeving van BNR Nieuwsradio. De vooraf verwachte toestroom van bezoekers voor de panda’s bleef uit. De ongeveer één miljoen bezoekers per jaar blijven wel langer in het park en besteden daar meer.

Xing Ya en Wu Wen kwamen in 2017 naar Nederland en blijven 15 jaar in Rhenen. Voor de beren is een peperduur paviljoen gebouwd met een winkel en een apart restaurant. De nu 5 jaar oude panda’s hebben nog niet voor nakomelingen gezorgd. Een vrouwtjespanda is eenmaal per jaar een paar dagen vruchtbaar. De Lange hoopt dat bevruchting volgend voorjaar wel lukt. "Want tegen die tijd neemt de aandacht voor de beren langzamerhand af.’’

Door de omzetstijging kan de Rhenense dierentuin meer investeren, zegt De Lange. Recent is het schildpaddenverblijf gerenoveerd. Eind dit jaar gaat een nieuw bonoboverblijf open, waar twintig apen worden gehuisvest.

In Nederland zijn dertien grote dierentuinen en een aantal kleinere dierenparken. Ouwehands staat na Artis, Blijdorp en Burgers’Zoo op de vierde plek qua bezoekersaantal.