Omwonenden zwakke Goudse kerk mogen naar huis

Geëvacueerde bewoners van zes huizen bij de instabiele Turfmarktkerk in Gouda mogen zaterdag weer naar huis. Het instortingsgevaar voor de kerk is geweken. De gemeente Gouda meldt op haar website dat het stabiliseren van de kerk is gelukt. Een externe constructeur heeft het stutwerk vrijdag goedgekeurd.

De omwonenden van de Turfmarktkerk moesten hun huis vorige week dinsdag verlaten omdat de gevel van het gebouw op instorten stond. De gemeente stelde daarom een noodverordening in. Die wordt zaterdagmorgen opgeheven.

De gemeente wil de vervallen kerk slopen.