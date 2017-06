Omwonenden zijn herrie popfestivals beu

Geluidsoverlast, een waar verkeersinfarct bij Elburg en voor christenen beledigende teksten. Diverse festivals zorgen deze zomer voor verhitte discussies bij omwonenden die de overlast beu zijn. Wat doen gemeenten met die klachten?

De wegen rond Elburg liepen vrijdagmiddag muurvast door verkeer dat naar festival Defqon 1 in Biddinghuizen wilde. „Dit verkeersinfarct had ook gevolgen voor de bereikbaarheid van hulpdiensten”, zegt een woordvoerder van de gemeente Elburg.

De inwoners van de gemeenten Elburg en Oldebroek kregen een weekend vol gebonk voor de kiezen van het housefestival aan de overzijde van het Randmeer. „Defqon heeft eerder al tot klachten geleid. Afgelopen weekend was vermoedelijk wel de ergste in de zeven jaar dat ik hier werk”, zegt de woordvoerder van gemeente Elburg.

Graansma, raadslid van ChristenUnie Oldebroek, beaamt dat. „Het waren drie dagen met fors lawaai, vooral de bastonen zijn indringend.” Zijn partij vraagt het college wat hieraan te doen valt. Mogelijk kunnen gemeenten op de Veluwe de krachten bundelen om zo in overleg te gaan met Dronten. „Ik kreeg onder meer een melding van een verpleegster die na een nachtdienst de slaap niet kon vatten.”

Defqon 1 had in 2011 nog plaats in Almere, maar begin 2012 werd de verhuizing naar Biddinghuizen aangekondigd. Een felle brief van toenmalig burgemeester van Elburg De Lange haalde het landelijke nieuws. De Lange noemde Defqon „het type festival dat gepaard gaat met veel geluidsoverlast en drugsgebruik.” Elburg voelde zich gepasseerd door vergunningsverlener Dronten.

In 2013 leidde hetzelfde festival ook tot klachten en een verzoek van De Lange om de volumeknop bij te stellen. Dit jaar kwamen er tien klachten binnen, tegen drie vorig jaar, zegt een woordvoerder. Niet veel, maar Elburg verwijst inwoners bij voorbaat door naar Dronten. De gemeente Oldebroek kreeg drie klachten te verwerken. Bij de gemeente Dronten zou een recordaantal van 160 klachten zijn binnengekomen. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.

Bezoekersaantallen

Het dancefestival Defqon 1 behoort volgens onderzoeksbureau Respons tot de tien grootste festivals van ons land waarvoor entreegeld wordt gevraagd. In Nederland zijn er nu jaarlijks 837 festivals met in totaal ruim 23 miljoen bezoekers. Zowel het aantal festivals als de bezoekersaantallen lopen de laatste jaren op.

Gemeenten op de Veluwe kunnen weinig doen voor hun inwoners: de klachten gaan over een evenement dat niet op grond van deze gemeenten plaatsheeft.

Ook elders in het land zijn er voorbeelden van festivals die tot klachten over de grens leiden. Het Intents Festival, eind mei in Oisterwijk, leidde niet alleen tot klachten uit deze gemeente maar ook uit Tilburg. In 2016 werd er 180 keer geklaagd over geluid, dit jaar kwamen er 93 klachten binnen. Ondanks alle ophef over het geluid bleef het binnen de toegestane waarden.

Zwolle had jarenlang te kampen met honderden klachten mede na een groeiend aantal festivals in de stad. De gemeente kon er weinig mee, omdat de festivals aan de voorwaarden voldeden, maar inwoners hadden een oplossing: ze wisten via de rechter met succes strengere geluidsnormen af te dwingen. Dat leidde tot het vertrek van enkele housefestivals.

Ook de inhoud van een festival kan tot klachten leiden. Op het metalfestival Death over Drachten traden bands op met namen als Rotting Christ. Voor de gemeente Smallingerland was de commotie, en de vele vragen die ze vervolgens kreeg, reden om in gesprek te gaan met poppodium Iduna.