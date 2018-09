„Omwonenden willen Schiphol tot 2023 op slot”

Omwonenden in de wijde omtrek van Schiphol kunnen vanaf volgende week meebeslissen over de groei van de luchthaven. Delegatieleider Kees van Ojik van bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), eist in De Telegraaf dat de luchthaven tot 2023 „op slot” gaat.

De ORS, waarin luchtvaart, gemeenten en bewoners overleg voeren, lanceert volgende week gericht onderzoek onder verschillende doelgroepen op en rond Schiphol. ,,Het is onderdeel van een brede maatschappelijke raadpleging over de groei van de luchtvaart in Nederland, die de minister heeft gelast", zegt ORS-secretaris Johan Weggeman. Het plan van aanpak van de raad gaat per brief naar de minister.

Van Ojik wil namens bewonersorganisaties tot 2023 geen groei van de luchthaven. ,,Eerst moeten veiligheid, techniek en logistiek honderd procent op orde zijn", zegt hij in de krant.