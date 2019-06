Omwonenden Tata bijgepraat over gezondheid

Inwoners van de regio IJmond worden woensdagavond bijgepraat over gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de uitstoot van schadelijke stoffen vanaf het nabijgelegen fabriekscomplex van Tata Steel. Ze kunnen met vragen terecht bij deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu) van de provincie Noord-Holland is ook aanwezig.

De provincie Noord-Holland organiseert de bijeenkomst in Wijk aan Zee naar aanleiding van een kritisch rapport van het RIVM naar zogeheten grafietregens, stofwolken die over de omgeving waaien. Het instituut stelde onlangs vast dat die stofwolken deeltjes lood, mangaan en vanadium bevatten.

De blootstelling aan deze zware metalen is in het dagelijks leven van de meeste mensen al te hoog. Iedere extra blootstelling is dan ook ongewenst, aldus het RIVM, vooral voor jonge kinderen. Zij kunnen volgens het RIVM wel veilig buitenspelen, maar het is belangrijk dat ze hun handen daarna goed wassen en dat speeltoestellen schoon worden gehouden.

Tata Steel beloofde kort na verschijning van het rapport beterschap. Het bedrijf heeft samen met partnerbedrijf Harsco, dat op hetzelfde terrein is gevestigd, een reeks maatregelen genomen. Die konden echter niet verhinderen dat kort daarna opnieuw grafiet vrijkwam.

Voor de komende jaren heeft Tata Steel een plan opgesteld om de nadelige gevolgen van de staalproductie voor de omgeving aan te pakken. Zo is op het terrein van Harsco een hal in aanbouw. Als die volgend voorjaar klaar is, hoeft de verwerking van slak, een restproduct van de staalproductie, niet meer in de open lucht te gebeuren. Dit is het proces dat de grafietregens veroorzaakt. Zowel de provincie als organisaties van inwoners hebben duidelijk gemaakt dat ze meer verwachten van Tata.