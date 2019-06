Omwonenden Tata bezorgd om gezondheid

Honderden mensen uit de omgeving van IJmuiden hebben zich woensdag laten bijpraten over gezondheidsrisico’s door de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel. Veel inwoners toonden zich ongerust en kritisch tijdens een bijeenkomst in een sporthal in Wijk aan Zee.

„Tata Steel hoeft van mij niet dicht, maar het gaat hier wel om het voorkomen van gezondheidsschade”, zegt huisarts Luc Verkouteren. In zijn praktijk in IJmuiden ziet hij veel patiënten met klachten aan hun luchtwegen.

Diverse inwoners vertellen dat ze last hebben van hun keel en ogen. „Ik verwacht dat de mensen die ons vertegenwoordigen onze gezondheid en die van onze kinderen beschermen”, zegt een man uit Wijk aan Zee. „Maar niemand grijpt in. De boetes van een paar ton die de provincie oplegt, zijn peanuts voor een miljardenbedrijf als Tata.”

Aanleiding voor de bijeenkomst is een kritisch rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat richtte zich specifiek op zware metalen in zogeheten grafietregens, stofwolken die kunnen vrijkomen bij de verwerking van slak, een restproduct van de staalproductie. Het stof dat in de omgeving neerdwarrelt, bevat hoeveelheden lood, vanadium en mangaan die het RIVM bestempelt als „ongewenst”, vooral voor jonge kinderen. Tata heeft beterschap beloofd en maatregelen aangekondigd.

Meerdere inwoners noemen het RIVM-onderzoek beperkt. Joke Herremans van het RIVM geeft toe dat het onderzoek nog veel vragen onbeantwoord laat. Ze bekritiseert provinciebestuurder Adnan Tekin, die zei dat de onderzoeksresultaten „er niet om liegen”. „Dat vind ik een beetje een zware woordkeuze”, zei Herremans. Ze drukte ouders op het hart om hun kinderen vooral wel buiten te laten spelen, aangezien dat veel grotere voordelen dan nadelen voor hun gezondheid heeft.

Menig inwoner is er niet gerust op. Bij de uitgang deelt een vrouw posters uit met „Tata steelt onze gezondheid” en „Tata Steel, stop emissies”. Dat valt ook weer niet bij iedereen goed. „Tata zorgt ook voor werk en inkomen, dat mag er best bij staan”, merkt een man op.