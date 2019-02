Omwonenden Schiphol: minister erg voorbarig

De uitlatingen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over toekomstige groei van Schiphol leiden tot grote verbazing bij de omwonenden van de luchthaven. De delegatieleider van de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) Matt Poelmans noemt haar uitspraken in de Volkskrant „erg voorbarig”. „We zijn nog volop in gesprek met de minister. Het lijkt erop dat ze nu al een beslissing heeft genomen. Dat valt erg tegen.”

In het interview zegt Van Nieuwenhuizen dat ze nog volledig achter het plan staat om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien. Ze is bang dat luchthaven anders de concurrentiestrijd verliest met andere luchtvaartknooppunten in Europa.

Volgens Poelmans is er deze week nog een gesprek gepland over de luchtvaartnota. „Daarin is een van de vragen hoeveel luchtvaart er eigenlijk nodig is in Nederland.”

In januari kwamen betrokken partijen in de Omgevingsraad Schiphol niet tot een compromis over verdere uitbreiding, omdat de omwonenden tegen uitbreiding zijn van het maximale aantal starts en landingen boven de 500.000 per jaar.

In het artikel zegt de minister ook dat Lelystad Airport gewoon open gaat. Actiegroep Red de Veluwe zegt dat dit het zoveelste bewijs is dat de minister helemaal niet uit is op herstel van vertrouwen. „We zijn echt perplex. We zitten nog midden in een zienswijzeprocedure en dan met zulke uitspraken komen. Wat een arrogantie. Dit is schijndemocratie”, zegt voorzitter Robert Tieskens. „De minister speelt blufpoker, in dit maatschappelijke klimaat kan Lelystad gewoon niet open.”