In Zoetermeer is brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Edisonstraat. Als gevolg van de brand moesten negen omwonenden geëvacueerd worden, meldt de brandweer.

De brand begon bij een bedrijf voor woninginrichting dat zich bevindt in een groot bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer wordt geholpen door eenheden uit de nabije omgeving. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.