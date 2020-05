Omwonenden explosie Nijmegen moeten huis uit

De mensen die in Nijmegen in de buurt van het huis wonen waar woensdag een explosie plaatsvond, kunnen voorlopig hun eigen huis niet in. Door de knal zijn meerdere woningen beschadigd. Volgens Omroep Gelderland zijn tot twintig huizen onbewoonbaar geworden.

De bewoners zijn naar een wijkcentrum gebracht. Mensen die vannacht niet naar huis kunnen, worden opgevangen door familieleden of de gemeente, meldt de Veiligheidsregio. De omgeving van de woningen waar de explosie plaatsvond is afgezet met hekken en wordt bewaakt.

Bij de ontploffing aan de Hillekensacker in Nijmegen raakte één persoon gewond. Die persoon was direct na de explosie aanspreekbaar en gaf aan dat niemand anders zich in het huis bevond. Van de woning is weinig meer over. Een vloer resteert, de rest is weggeblazen.

Volgens burgemeester Hubert Bruls was een gasexplosie de oorzaak van de ravage. Dat zei hij tegen Omroep Gelderland. Bruls, die de getroffen buurt woensdagavond bezocht, noemde het een klein wonder dat er niet meer mensen gewond zijn geraakt.