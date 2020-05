Omwonenden explosie Nijmegen moeten huis uit

De mensen die in Nijmegen in de buurt van het huis wonen waar woensdag een explosie plaatsvond, kunnen voorlopig hun eigen huis niet in. Door de knal zijn meerdere woningen beschadigd. Ramen van tien tot vijftien woningen zijn gesprongen en dakpannen liggen los.

De bewoners zijn naar een wijkcentrum gebracht en krijgen daar later te horen waar ze de nacht moeten doorbrengen.

Bij de explosie aan de Hillekensacker in Nijmegen raakte één persoon gewond. Die persoon was direct na de explosie aanspreekbaar en gaf aan dat niemand anders zich in het huis bevond. Van de woning is weinig meer over. Een vloer resteert, de rest is weggeblazen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet bekend.