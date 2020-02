Omwonenden eisen veiliger kruising bij Rumpt

Twee ernstige ongelukken in een halfjaar en een serie bijna-ongelukken zijn voor inwoners van Rumpt en buurdorpen in West Betuwe reden om aan de bel te trekken. De onveilige oversteek van het fietspad langs provinciale weg N327 naar de Boutensteinseweg moet snel worden aangepakt. „De maat is vol.”

Op woensdagavond 15 januari raakte een 15-jarige scholier ernstig gewond. De jongen was op weg naar huis en werd geschept door een automobilist die in de richting van Leerdam reed. Afgelopen zomer liep bij een aanrijding op dezelfde plek een andere fietser eveneens ernstig letsel op.

De oversteek wordt gebruikt door veel (jeugd)leden die naar de voetbal- of tennisvereniging aan de Boutensteinseweg gaan. Voor kinderen die in Geldermalsen op school zitten, is deze weg de kortste verbinding met Haaften en Hellouw.

„De kruising is niet verlicht en evenmin gemarkeerd. Het gaat om een drukke weg waar stevig wordt doorgereden. Zeker voor kinderen is het moeilijk in te schatten of ze veilig over kunnen steken”, zegt Wendy de Wild, bestuurslid van voetbalvereniging Rhelico.

Leden van de vereniging begonnen na het ongeluk een petitie voor een veilige oversteek, die binnen de kortste keren meer dan 1500 keer werd ondertekend. Dinsdag overhandigden bezorgde inwoners de petitie aan burgemeester Servaas Stoop. „Het leeft enorm in de regio. Ook uit naburige dorpen krijgen we veel positieve reacties.”

De inwoners hebben het liefst dat er stoplichten worden geplaatst. „Verkeersdeskundigen zijn daar niet voor, maar een rotonde vinden we ook een prima oplossing. Als er maar wat gebeurt”, benadrukt De Wild. In het verleden wees de gemeente naar de provincie als wegbeheerder, en de provincie stelde dat de kruising aan de veiligheidseisen voldoet. Die impasse lijkt nu doorbroken. De Wild: „Wethouder Ed Goossens bezocht zaterdag beide verenigingen en stelde zich zeer constructief op.” De wethouder heeft de kwestie aangekaart bij de gedeputeerde. „We gaan samen met de provincie kijken wat we kunnen doen”, liet Goossens weten. Probleem is dat de aanpak van de N327 pas voor 2022 gepland staat. „Mogelijk kunnen we bepaalde onderdelen versnellen”, aldus Goossens, die de gemeenteraad oproept hun collega’s in Provinciale Staten in actie te laten komen.