Omwonenden Chemours in oktober onderzocht

Omwonenden van de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht kunnen volgende maand desgewenst hun bloed laten onderzoeken. Iedereen die tussen 1970 en 2012 minstens een jaar woonde in het gebied waar schadelijke stoffen uit de fabriek zijn beland, komt in aanmerking, heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten.

Dijksma zegde de Tweede Kamer voor de zomer al toe het niet bij een steekproef te laten, maar alle bezorgde omwonenden de mogelijkheid van een bloedtest te willen geven. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht gaan daarmee nu aan de slag, vertelde ze de Kamer. Wie in vervuild gebied woont of woonde en niet eerder is getest kan zich na de herfstvakantie bij de gemeente melden. Die zorgt dat de aanvrager terechtkan bij een ziekenhuislaboratorium om zijn bloed te laten onderzoeken.

De staatssecretaris moest nog wel een slagje om de arm houden omdat niet zij, maar de gemeenten de operatie uitvoeren.