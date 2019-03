„Omvang ramp goed zichtbaar nu het water zakt”

Op giro 7244 voor hulp aan Mozambique, dat is getroffen door orkaan Idai, is meer dan 1 miljoen euro binnengekomen. De teller stond dinsdag aan het begin van de middag op 1,3 miljoen, meldt het Nederlandse Rode Kruis. De organisatie denkt dat zeker 27,5 miljoen euro aan hulp nodig is.

,,In Mozambique en buurlanden Malawi en Zimbabwe staat een gebied zo groot als 1 miljoen voetbalvelden onder water. Nu het water zakt, zien we steeds beter hoe groot de ramp is'', zegt woordvoerster Iris van Deinse. ,,Een schip met potten, pannen en ander keukengerei voor 37.000 mensen is onderweg.” Ook twee veldhospitalen worden in het rampgebied opgezet en dekens, voedsel en medische hulp zijn onderweg.

,,Onze angst is dat ziektes zoals cholera of malaria uitbreken. Daarom is het belangrijk dat de bevolking kan beschikken over schoon drinkwater en geschikt water om zichzelf mee te wassen.”