Omtzigt: Moskee moet open zijn over geldstromen

Moskeeën en kerken met een anbi-status behoren transparant te zijn over het geld dat zij –soms vanuit het buitenland– ontvangen, vindt CDA-Kamerlid Omtzigt. En de overheid moet die transparantie afdwingen en bewaken.

Dat blijkt uit Kamervragen die Omtzigt zaterdag stelde aan staatssecretaris Snel van Financiën. Snels voorganger Wiebes schreef de Kamer in mei een brief waaruit bleek dat de Belastingdienst „632 omissies” had vastgesteld bij religieuze instellingen met een anbi-status als het gaat om het helder en compleet publiceren van hun geldstromen.

Dat stond gelijk aan 40 procent van de door de Belastingdienst uitgevoerde steekproef. Daarna heeft de Kamer over deze brief 38 verhelderende vragen gesteld, maar die zijn meer dan een halfjaar later nog altijd niet beantwoord.

Het CDA-Kamerlid wil dat het kabinet hier vaart mee maakt. Transparantie over geldstromen is met name belangrijk voor moskeeën die vanuit het buitenland gefinancierd worden. In het regeerakkoord staat dat „beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via sociale media of door de financiering van organisaties in Nederland onwenselijk is” en dat „geldstromen vanuit onvrije landen zo veel mogelijk zullen worden beperkt.”

Omtzigt wil van het kabinet weten of de regering genoemde geldstromen via belastingwetten, waaronder regelgeving omtrent de anbi-status, wil gaan beperken of dat er nog andere wetgeving gaat komen om dit doel te bereiken. Ook wil hij weten tot wie een burger die bezorgd is over de geldstromen van een bepaalde religieuze instelling zich met zijn zorg eigenlijk kan wenden.