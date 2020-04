OMT: opvang weer open na meivakantie, basisscholen beperkt

De kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen na de meivakantie weer open. De experts die het kabinet adviseren denken dat het risico voor de volksgezondheid daarvan „beheersbaar” is. Voor basisscholen adviseert het OMT voorbereidingen te treffen voor „halve bezetting per dag totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of opengaan”.

Dat valt te lezen in het advies van het Outbreak Management Team, dat in handen is van het ANP.

Het voortgezet onderwijs blijft als het aan het OMT ligt voorlopig nog dicht, maar kan wel beginnen met plannen te maken voor fysiek onderwijs. Dat zou dan pas beginnen een maand na de heropening van de opvang en basisscholen, mits er tot die tijd „geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan”. De 1,5 meterafstandmaatregel moet wel gewaarborgd zijn bij een eventuele heropening van middelbare scholen, adviseert het OMT.

Het OMT denkt dat kinderen ook weer langzaam kunnen gaan sporten. Teamsporttrainingen voor kinderen onder de 12 jaar in de buitenlucht zou zelfs kunnen zonder 1,5 meter afstand te bewaren. Jongeren tussen 12 en 18 kunnen ook weer trainen, maar moeten wel de 1,5 meter afstand in acht nemen, luidt het advies.

Voor het opheffen van het verbod op bezoek in verpleeghuizen is het nog te vroeg, denkt het OMT.

Het risico voor de volksgezondheid van contactberoepen waarin normaal al persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals tandartsen en mondhygiënisten, achten de experts „beheersbaar”. Over de andere contactberoepen is nog te veel onduidelijk. Het OMT spreekt daar volgende week weer over.

Het kabinet vergadert later dinsdag over het advies.