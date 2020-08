OMT-lid: verplicht 1 meter afstand voor scholieren

Scholieren op de middelbare school zouden verplicht een meter afstand van elkaar moeten houden om te voorkomen dat ze het coronavirus verspreiden. Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team (OMT), tegen het AD.

Volgens Illy zijn de inzichten over verspreiding door jongeren bijgesteld. „Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het coronavirus wel degelijk verspreiden. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen weer moeten sluiten”, zegt hij tegen de krant. „Kinderen op de basisschool en kinderopvang spelen nauwelijks een rol, maar voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd ligt dat echt anders.”

Middelbare scholen adviseert hij dan ook om leerlingen 1 meter afstand van elkaar te laten houden. „Die afstand is praktisch werkbaar in klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie die afstand niet geldt, zoals je ook in de horeca samen met een bekende aan een tafeltje mag zitten.” Ook kunnen mondkapjes volgens hem een oplossing zijn voor plekken waar de afstand niet bewaard kan worden.

Deze week zijn in de regio Noord de scholen weer opengegaan en de komende weken eindigt de zomervakantie ook voor de rest van het land. Voor scholieren gelden onderling geen afstandsregels. Wel moeten ze afstand houden tot volwassenen, vaak hun handen wassen en thuisblijven als ze ziek zijn.

Volgens Illy doen scholen er echter goed aan om toch afstandsregels te hanteren. Jongeren hebben zelf nauwelijks last van het virus, maar kunnen wel ouders, grootouders en leerkrachten besmetten. „Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, moeten we op tijd maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren de schuld krijgen van nieuwe uitbraken. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen onder maatschappelijke druk weer moeten sluiten.”