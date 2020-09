OMT-lid: bedenkingen of deze maatregelen voldoende zijn

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft zijn twijfels of de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet voldoende zullen zijn om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan. Volgens hem is het vooral een kwestie van gedrag bij de mensen.

„Het is belangrijk dat we nu maatregelen nemen”, zegt Kluytmans in het praatprogramma Op1. „Ik heb wel bedenkingen of het wel voldoende zal zijn”, aldus Kluytmans die als lid van het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert.

Hij zegt dat er „een vermoeidheid” is in de maatschappij om zich nog langer aan de coronamaatregelen te houden. „Het gaat vaak over gedrag”, zegt Kluytmans. Volgens hem gaat daarom een maatregel als het sluiten van de horeca om uiterlijk 22.00 uur niet ver genoeg. „Privé gebeurt er ook een heleboel. Moet je niet algemene maatregelen nemen, zoals in Antwerpen de avondklok?”, vraagt hij zich af. „Dat is een maatregel die ook die thuissituatie aanpakt.” Al noemt de arts-microbioloog het ook een „heel vergaande maatregel”.