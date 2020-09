Omstreden stadsdichter Haarlem moet alweer vertrekken

De omstreden stadsdichter in Haarlem is zijn functie na twee dagen alweer kwijt. De gemeente heeft zijn benoeming teruggedraaid. De aanstelling is een „majeure blunder”, zegt de VVD.

De standpunten van Darryl Danchelo Osenga maken „een geloofwaardige invulling van het stadsdichterschap onmogelijk”, zegt het college van Haarlem in een vrijdagavond uitgegeven verklaring. Osenga bagatellisseerde de Holocaust en verheerlijkte geweld.

Het college trekt het boetekleed aan. „Diepgaander onderzoek was op zijn plaats geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen”, zegt het college.

Burgemeester Jos Wienen heeft de stadsdichter, Darryl Danchelo Osenga, op de hoogte gesteld van het besluit. De rapper was „geraakt”, aldus de verklaring, maar toonde begrip voor het besluit van het college

Holocaust

De gemeente Haarlem benoemde Osenga, artiestennaam Insayno, woensdag tot stadsdichter van Haarlem. Direct na de aanstelling stak een storm van protest op, lokaal, nationaal en internationaal.

Osenga noemde in een rap uit 2012 de behandeling in de concentratiekampen „slechts een lachertje” vergeleken met de slavenhandel. De Holocaust noemt hij „slechts een cover up voor domme schapen.”

In 2016 werd Osenga veroordeeld voor geweld in de Haagse Schilderswijk bij de rellen na de dood van Mitch Henriquez. De rapper telde af bij de bestorming van een politiebureau en gooide stenen naar de ME en politievoertuigen.

Op Twitter verklaarde Osenga te hopen dat PVV-leider Geert Wilders het volgende slachtoffer zou worden van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. In een andere tweet zegt hij studenten die met „een AK-47 hun school neermaaien” steeds beter te begrijpen.

Tweede kans

De gemeente Haarlem wilde hem een tweede kans geven, nadat hij in een gesprek excuses had aangeboden. Desondanks vroegen vier fracties een spoeddebat aan over de benoeming én de opstelling van het college. Het spoeddebat moet gewoon doorgang vinden, stelt VVD-fractievoorzitter Wouter Rutten. „Het college zal zich moeten verantwoorden voor deze majeure blunder. De kous is hiermee nog niet af.” Rutten noemt het terugdraaien van de benoeming „een verstandig besluit.”

Het college van Haarlem zegt in de verklaring van vrijdagavond vooraf kennis te hebben genomen van de omstreden uitspraken en acties van Osenga. Hierover hebben burgemeester Wienen en wethouder Meijs vóór de benoeming met Osenga gesproken. In dit gesprek heeft hij afstand genomen van zijn eerdere uitspraken. Hierdoor had het college het vertrouwen dat Osenga de functie van stadsdichter zou kunnen vervullen en groepen verbinden.

Het college zegt dat na het publiceren van de benoeming nieuwe citaten van Osenga naar voren kwamen die „haaks staan op waarden” waar de gemeente Haarlem voor staat.

