„Omstreden springkussens toch teruggeroepen”

De grootste fabrikant van de omstreden Multiplay-springkussens is toch bezig met een terughaalactie. Dat staat in een brief die RTL Nieuws in handen heeft.

Twee kinderen liepen afgelopen zomer een schedelbasisfractuur op door een val van een Multiplay-kussen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde de kussens niet verbieden, maar stelde de kussens in de vorm van een piratenschip wel buiten gebruik. Verder hamerde de dienst erop dat exploitanten dempende matten en dergelijke rond de kussens moeten neerleggen.

Die verplichting werkt volgens de fabrikant in de praktijk niet goed. Technisch directeur van JB-Inflatables Mike Bosscher zegt dat zijn bedrijf voor een structurele aanpassing gaat, waardoor de valmat niet meer hoeft te worden gebruikt. Hoeveel kussens er op dit moment zijn aangepast, wilde Bosscher niet tegen RTL Nieuws zeggen.

Ondertussen zijn verplichte veiligheidscertificaten die bij het kussen in de vorm van een krokodil zijn geleverd, niet geldig, heeft het Liftinstituut gezegd tegen RTL Nieuws. Het Liftinstituut was tot 2016 de aangewezen keuringsinstantie voor speeltoestellen. In 2006 keurde het een kussen goed en gaf daar een certificaat voor af. Dat kussen was echter van een heel ander type dan de krokodil, waarvoor de fabrikant het certificaat gebruikt, aldus de instantie. De fabrikant zou hiermee tegen de wet handelen.