Omstreden politicus grootste stemmentrekker verkiezingen Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius is vrijdag de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de controversiële Clyde van Putten de grootste stemmentrekker te zijn van de verkiezingen die op 21 oktober werden gehouden.

Van Putten was lange tijd leider van de PLP. Die partij heeft afgelopen woensdag de verkiezingen gewonnen met drie van de vijf zetels in de Eilandsraad van Sint-Eustatius. Van Putten trad eerder dit jaar terug als partijleider en is nu lijstduwer. Hij heeft 171 stemmen gekregen. Dat is meer dan wie dan ook. De nieuwe PLP-lijsttrekker, Rechelline Leerdam kreeg 111, stemmen. Op Sint-Eustatius mochten ruim 2100 mensen stemmen.

In 2017 kwam Van Putten in het nieuws toen hij dreigde Nederlandse militairen te doden en op straat te verbranden als ze naar Sint-Eustatius zouden komen. Na deze opmerking zei toenmalig minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk dat er een draadje los zit bij Van Putten, die later zijn excuses aanbood.

Van Putten leidde vanaf 2015 een regering op het eiland. Nederland schoof in 2018 die regering opzij, vanwege vermeende verwaarlozing van de taken. Van Putten werd op het eiland het gezicht van verzet tegen de Nederlandse bemoeienis met het lokale bestuur.