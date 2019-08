Omstreden data ggz-patiënten verwijderd

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ gaat een oud bestand met patiëntgegevens vernietigen. Zorgaanbieders kunnen daar dus niet meer in kijken. Het instituut doet dit omdat de Autoriteit Persoonsgegevens een deel van die informatie beschouwt als persoonsgegevens. Daarvoor moet de patiënt toestemming hebben gegeven om die te gebruiken.

Akwa GGZ, dat deze informatie sinds kort beheert, besloot deze week de set met zogenoemde ROM-data definitief te vernietigen. Routine Outcome Monitoring houdt in dat de toestand van cliënten regelmatig wordt gemeten met het oog op evaluatie. Deze ROM-gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden. Maar al enkele jaren geleden plaatsten veel ggz-aanbieders vraagtekens bij het gebruik van de ROM-data in een landelijke informatiebank, bedoeld om de kwaliteit in de ggz te meten. Ze vonden de wettelijke status van die landelijke databank niet duidelijk.

Er bestaat in de ggz volgens het instituut nog maar weinig behoefte om historische data in te zien. „Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven”, meldt Akwa GGZ op zijn site. Het instituut hoopt dit najaar met een nieuw platform te komen voor zorgprofessionals om informatie over uitkomsten van behandelingen te kunnen delen. „Het delen van informatie gebeurt op vrijwillige basis en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.”