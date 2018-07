Omstanders pakten verdachte brand Hoge Veluwe

De verdachte die dinsdag werd aangehouden op verdenking van brandstichting in Nationaal Park De Hoge Veluwe, was door omstanders in de kraag gevat. Een getuige had de 37-jarige man uit de gemeente Ede in het natuurgebied op de fiets zien stappen, terwijl direct daarna een vuurtje ontstond, meldt de politie woensdag.

De getuige belde rond 12.45 uur bekenden. Die traceerden de fietser en hielden hem vast totdat de politie kwam. De agenten arresteerden de man vervolgens.

Brand Hoge Veluwe verwoest 4 hectare natuur

In het natuurgebied ging dinsdag zo’n 4 hectare heide in vlammen op. De brand woedde in de buurt van Otterlo. De brandweer had het vuur na een uur onder controle.