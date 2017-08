Bij een steekpartij in de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum is een man in zijn gezicht gewond geraakt. Hij werd bij een ruzie door een andere man met een mes toegetakeld.

Enkele omstanders wisten de dader te overmeesteren en over te dragen aan de politie, de man zit vast. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

Hoe erg zijn verwondingen zijn kan de politie vrijdagavond niet zeggen. Over de toedracht van het steekincident doet de politie nog onderzoek.