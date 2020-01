Omstanders bevrijden gewonden uit te water geraakte auto

Twee mensen zijn dinsdag zwaargewond geraakt nadat zij in Nieuw-Vennep (Noord-Holland) met hun auto te water zijn geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Het tweetal is ter plekke gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vier omstanders gingen het water in om de slachtoffers te bevrijden.

Volgens de politie kwam de auto te water ter hoogte van de Hoofdweg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk, maar het gaat volgens de veiligheidsregio om een eenzijdig ongeval. De vier omstanders die te hulp schoten zijn opgevangen door de brandweer.