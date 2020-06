Door een steekpartij op de Groest in Hilversum is een persoon gewond geraakt. Een verdachte werd kort na het incident aangehouden. Ook een omstander, die de politie tijdens het verlenen van hulp bekogelde met bierblikken, werd aangehouden.

Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest worden overgebracht naar een ziekenhuis. Wat de aanleiding voor het incident was, is nog onbekend.