„Omschakeling van gas te duur zonder steun”

De omschakeling van gas naar duurzame warmte is voor veel huiseigenaren niet te betalen. Investeringen in alternatieve warmtebronnen, zoals een elektrische warmtepomp, lopen voor een standaard rijtjeshuis al snel op tot circa 18.000 euro. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Ecorys, in opdracht van Milieudefensie. De milieuclub vindt dat de overheid moet bijspringen.

„Huiseigenaren kunnen zich niet altijd een warmtepomp of een goed geïsoleerd huis veroorloven, zelfs als ze dat graag zouden willen. Mensen met minder geld kunnen daardoor in de problemen raken. Dat vinden wij niet eerlijk”, stelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Ecorys onderzocht wat per buurt de meest betaalbare alternatieven zijn voor gas. Die gegevens zijn vergeleken met het gemiddelde inkomen en gemiddeld energieverbruik in die buurt. In grote steden, waar het inkomen gemiddeld wat hoger ligt, blijken goedkopere collectieve warmtenetten vaker de meest rendabele optie. In kleinere gemeenten is dat veel minder het geval, terwijl volgens de onderzoekers juist daar meer mensen met een lager inkomen wonen. Zij zijn eerder aangewezen op elektrische verwarmingsopties, zoals een warmtepomp. Stadsverwarming is op dit moment maar voor 20 procent van de huishoudens beschikbaar, aldus Ecorys.

Als er niet voldoende overheidssteun komt voor veel huiseigenaren, zal de omschakeling van gas naar duurzame warmte niet van de grond komen, zo stelt Milieudefensie op basis van het rapport.