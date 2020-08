Omroepsites moeilijk bereikbaar vanwege technische storing

De websites van de Nederlandse Publieke Omroep kampen met een technische storing en zijn daardoor moeilijk bereikbaar. Volgens een woordvoerder wordt er hard gewerkt aan een oplossing, maar is niet bekend hoelang dat duurt. Voor de programma’s heeft de storing voor zover bekend geen gevolgen.

Onder meer de site van de NOS is tijdelijk uit de lucht geweest. De site van BNNVARA was ook even onbereikbaar. RTV Utrecht en Omroep West laten weten dat zij door de storing hun website niet kunnen bijwerken.