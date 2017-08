Omroepdirecteur: niet gezwicht voor kritiek

BNNVARA is naar eigen zeggen niet gezwicht voor de kritiek op het uitzenden van de documentaire ‘Jesse’ over GroenLinks-leider Klaver. „Ik ben de afgelopen dagen zelf tot de conclusie gekomen dat ik me kan voorstellen dat er twijfel over onze journalistieke onafhankelijkheid ontstaat”, zei omroepdirecteur Gerard Timmer.

De afspraken met de maker van de documentaire, die tijdens de verkiezingscampagne voor GroenLinks werkte en toen zijn materiaal schoot, over de onafhankelijkheid leken in orde, zei Timmer. Zo kreeg de omroep al het materiaal te zien, zodat zij kon beoordelen of daar niet een voor Klaver te rooskleurige keuze uit was gemaakt. Maar zij kon niet controleren of maker Joey Boink de camera op ongelegen momenten had uitgezet, bedacht Timmer uiteindelijk, en besloot daarom toch van uitzenden af te zien.

Hij vindt het besluit wel „jammer”, omdat ‘Jesse’ een uniek inkijkje zou bieden in de stormachtige opkomst van Klaver in de aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Het lijkt de BNNVARA-directeur niet correct als een andere omroep de film overneemt, maar hij hoopt dat die een plaats krijgt op bijvoorbeeld het documentairefestival IDFA. „Ik zou het wel mooi vinden als het publiek via een andere weg kennis kan nemen van deze documentaire.”

Timmer moet nog nadenken of Boink wel gewoon wordt betaald. Maar „we gaan vanzelfsprekend netjes om met de mensen met wie we werken”.