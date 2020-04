Omroep MAX herhaalt Recht van spreken met Louis van Dijk

Omroep MAX heeft vanwege het overlijden van pianist Louis van Dijk besloten de uitzending van Recht van spreken te herhalen. Het gesprek dat Elles de Bruin met hem had over zijn werk en leven is donderdagavond te zien op NPO 2, maakte de omroep dinsdag bekend. Van Dijk overleed zondag op 78-jarige leeftijd aan kanker.

In de uitzending, die in 2018 op de tv kwam, sprak de pianist onder meer over zijn doorbraak in de jazzmuziek in de jaren 60 en zijn optredens met De Gevleugelde Vrienden. Ook ging het over zijn gezondheid en zijn ziekte alzheimer.

De NPO stond maandagmiddag ook al stil bij het overlijden van Van Dijk. Op NPO 1 was een interview te zien dat Ivo Niehe in 2004 had met de pianist.