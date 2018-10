Omrijden hoeft niet meer na sluiting overweg Lunteren

De verkeerssituatie rond een spoorwegovergang in Lunteren is gewijzigd. Als de omstreden onbewaakte overweg in het dorp binnenkort dichtgaat, hoeven omwonenden daardoor niet meer om te rijden om bij hun huis te komen.

Dat gebeurde op verzoek van ProRail, meldde de spoorbeheerder woensdag. Inwoners van Lunteren uitten dinsdag in het Reformatorisch Dagblad hun bezwaren tegen de dreigende sluiting van de bewuste overweg vlak voor hun huis. Ze stelden daardoor 500 meter met de auto om te moeten rijden, omdat er vanaf een bewaakte overgang nog geen 100 meter verderop een verplichte rijrichting geldt. Die verkeersregel is echter komen te vervallen.

De spoorbeheerder is nog bezig om de voorgenomen sluiting af te stemmen met de rechthebbenden en de gemeente Ede. Er is „alle reden” toe om de onbewaakte overgang tussen de Poelakkerweg en de Zandkampweg op te heffen, stelt ProRail-topman Pier Eringa.

„Op 76 meter van deze overweg ligt een andere overweg met bomen en bellen”, zegt hij. „Omwonenden kunnen redelijkerwijs deze overweg als alternatief gebruiken.”

Het plaatsen van bomen, bellen en waarschuwingslichten op een onbewaakte overweg kost „vele tonnen”, zegt Eringa. „Bovendien is de veiligste overweg een opgeheven overweg. Ook op overwegen met bomen en bellen kunnen ongelukken gebeuren.”

ProRail gaat in dit soort situaties in gesprek over de hinder die bewoners ondervinden en hoopt dat zij samen willen zoeken naar oplossingen. De spoorbeheerder wil bij wijze van spreken liefst alle 113 onbewaakte overwegen nog dit jaar sluiten. Volgens Eringa zit daar nu niet genoeg vaart achter. Dit jaar vonden twee aanrijdingen met dodelijke afloop plaats bij niet-bewaakte overgangen. Vrijwel dagelijks zijn er meldingen van bijna-aanrijdingen.

Connexxion, dat het treinverkeer op het traject tussen Ede en Amersfoort verzorgt, zegt geen cijfers te hebben van situaties waarin het bijna mis ging. Wel zegt een woordvoerder dat de impact van dergelijke situaties groot zijn op machinisten.