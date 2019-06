‘Omkeuren’ snorfiets nu ook bij RDW Amsterdam

Vanaf volgende maand kunnen snorfietsen ook bij het RDW-keuringsstation in Amsterdam Sloterdijk worden ‘omgekeurd’ naar bromfiets. Dan kan nu nog alleen bij het Testcentrum in Lelystad. Later volgen ook de andere vijftien keuringsstations, meldt de Bovag.

Snorfietsers in Amsterdam zijn sinds kort verbannen van het fietspad naar de rijbaan, die ze moeten delen met auto’s. Veel snorfietsers voelen zich niet prettig bij het snelheidsverschil: zij mogen maximaal 25 kilometer per uur, de auto’s 50.

Ze kunnen hun snorfiets laten ombouwen tot bromfiets, waardoor ze 45 km/u mogen gaan rijden. Maar zo’n brommer mag alleen de weg op na ‘omkeuring’ bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Die test of de omgebouwde bromfiets voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Voorheen was daar niet veel animo voor, maar in Amsterdam is de vraag nu gestegen.

Volgens een woordvoerder van de Bovag is het ombouwen een fluitje van een cent: "Een snorfiets en een bromfiets zijn eigenlijk hetzelfde apparaat, alleen is bij de snorfiets de snelheid begrensd. Bij de garage kan de begrenzing door een eenvoudige technische handeling ongedaan worden gemaakt."