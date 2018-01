Door een gekantelde vrachtwagencombinatie was de A2 bij Breukelen woensdag enige tijd afgesloten in de richting van Amsterdam naar Utrecht. De truck lag dwars op de rijbaan. Dat gebeurde waarschijnlijk door de harde wind, aldus de VerkeersInformatieDienst. Rond 16.00 uur waren de opruimwerkzaamheden klaar en was de weg weer grotendeels open, meldde Rijkswaterstaat.