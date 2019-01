Omgevingsraad komt met advies over Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol komt woensdag met een advies over de toekomst van de luchthaven, meldde de raad dinsdag. Op veel punten was al overeenstemming bereikt tussen de deelnemers van het adviesorgaan, maar voor de omwonenden blijft de groei van de luchthaven een heet hangijzer.

De omwonenden houden eraan vast dat tot 2023 Schiphol niet mag uitbreiden, zegt Kees van Ojik, die namens de bewoners onderhandelde binnen de Omgevingsraad. In een conceptrapport over de gevolgen van de groei van Schiphol staat dat het vliegveld kan groeien van het huidige maximum van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen per jaar.

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol, waarin naast omwonenden de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, overheden en de milieubeweging zitten, zal woensdag het advies presenteren.