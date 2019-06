Omgeving Schiphol geschokt over RIVM-rapport

Omwonenden van Schiphol zijn „verbijsterd” over de uitkomsten van een RIVM-onderzoek dat de gevolgen van verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht aantoont. Het rapport toont volgens de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) weer aan dat de luchthaven niet verder mag groeien, staat in een reactie.

„Bewoners rondom Schiphol worden geconfronteerd met stapeling van risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid”, schrijft de ORS.

Volgens het RIVM hebben kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van luchthaven Schiphol wonen een slechtere longfunctie als gevolg van het ultrafijnstof. De bewoners willen dat het onderzoek, dat nog tot 2021 doorloopt, wordt uitgebreid tot een groter gebied.

Ultrafijnstof is afkomstig van vliegtuigmotoren, maar ook van het wegverkeer. Het zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 0,1 micrometer.