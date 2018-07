Omgeving loods Rotterdam afgezet na gaslek

De omgeving rond een opslagloods aan de Vareseweg in Rotterdam is afgezet. In het pand is een gaslek geconstateerd. Stedin heeft het gas afgesloten en het pand wordt geventileerd.

Het gebouw ligt in de Spaanse Polder, onder een van de aanvliegroutes van Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld maakt daarom gebruik van een andere aanvliegroute, maar heeft er volgens de veiligheidsregio verder geen last van.

In de loods liggen bouwmaterialen. Het pand is ontruimd, evenals omliggende bedrijfspanden.