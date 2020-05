Omgeving Dam om 17.00 uur dicht voor Dodenherdenking

Op de toegangswegen naar de Dam in Amsterdam staan maandagmiddag dranghekken klaar om het publiek weg te houden van de Nationale Herdenking. Een groot verkeersbord vermeldt dat het Damrak om 17.00 uur dicht gaat vanwege de Dodenherdenking. Als gevolg van het coronavirus mag er dit jaar geen publiek bij de herdenking aanwezig zijn.

In de binnenstad is het rond 16.00 uur nog behoorlijk druk. Bij het Nationaal Monument, waar de koning op een lege Dam spreekt, wordt via speakers omgeroepen wat er op het programma staat. Een twaalfkoppig orkest is aan het repeteren. De setting trekt veel bekijks. De politie houdt in de gaten of mensen niet te dicht bij elkaar staan en vraagt ze door te lopen.

Alleen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn bij de plechtigheid op de Dam aanwezig. De herdenking is rechtstreeks op tv te volgen.