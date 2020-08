Het gaslek bij het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West is weer dicht. Volgens de brandweer is de omgeving vrijgegeven. Het lek ontstond toen door werkzaamheden de hoofdgasleiding werd geraakt.

Omliggende winkels en het stadsloket werden uit voorzorg ontruimd en het openbaar vervoer kwam stil te liggen. Ook moesten bewoners van aangrenzende appartementen binnenblijven.