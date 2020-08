Bij werkzaamheden is dinsdag op het Bos en Lommerplein in Amsterdam-West de hoofdgasleiding geraakt. Daardoor is een lek ontstaan, meldt de brandweer. Omliggende winkels en het stadsloket zijn uit voorzorg ontruimd.

Verder wordt het openbaar vervoer omgeleid en is bewoners van aangrenzende appartementen gevraagd binnen te blijven. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat het lek is hersteld.