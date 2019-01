‘Omgeslagen roeiboot’ op Rijn blijft raadsel

Het blijft vooralsnog een raadsel wat drie getuigen zondagmiddag hebben gezien op de Nederrijn bij Wageningen. Het leek erop of er een roeiboot met mensen aan boord omsloeg, maar ondanks een urenlange zoektocht op het water is er niets gevonden. Toch denken politie en brandweer in Wageningen niet dat de melding een grap is geweest. Bij beide instanties is daarover maandag geen twijfel.

„Het was geen anonieme melding en de melder en twee andere getuigen zijn later ook gesproken. Het zou onverantwoord zijn geweest om niets te doen”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Omdat de twee roeiverenigingen in de Wageningse haven geen boten missen en er bovendien ook maandagochtend geen vermissing van personen is gemeld, gaat de zoekactie vooralsnog niet verder.

Zondag is tot laat in de avond met onder andere duikers, een sonarboot en een helikopter gespeurd naar mogelijke drenkelingen. De rivierbodem is „minutieus” afgespeurd volgens de brandweer. „Als er een boot was gezonken, hadden we die volgens de deskundigen moeten vinden.”