De vrouw die dinsdagavond overleed door een schietincident in Mijdrecht deed eerder aangifte wegens stalking door een 54-jarige man uit Zegveld. Het lichaam van deze man is woensdagochtend gevonden in Wilnis. Volgens de politie heeft hij zichzelf van het leven beroofd. De politie onderzoekt of de zelfdoding van de man te maken heeft met het schietincident in Mijdrecht.