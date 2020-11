Omgekomen vluchtelingen herdacht in Amsterdamse kerk

In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam zijn zondagmiddag de vluchtelingen herdacht die aan de grenzen van Europa zijn omgekomen. Tijdens de oecumenische dienst werd er gebeden, gepreekt en gezongen in verschillende talen. Ook werden namen voorgelezen van omgekomen vluchtelingen, „zodat zij niet vergeten worden”.

De organisatoren noemen het „bijzonder triest te moeten constateren dat we als Europese samenleving nog altijd geen menswaardig antwoord weten te geven op het verlangen van de vele migranten naar veiligheid en rechtvaardigheid. Door steeds strengere grenscontroles nemen migranten steeds meer risico’s en komen velen onderweg om. We denken in het bijzonder aan de schrijnende situatie op Lesbos waar duizenden mensen verstoken van basisbehoeften op straat in leven proberen te blijven”.

„De een verdrinkt in de Middellandse Zee, de ander dreigt te verdrinken in ons systeem van inhumane wet- en regelgeving en eindeloze procedures”, zei een van de voorgangers. Hij riep op elke vluchteling te blijven zien als een mens, niet als een statistiek: „Niet zo’n duizend of meer slachtoffers per jaar, maar duizend keer één mens, duizend keer een man, een vrouw, een kind.”

De herdenking werd georganiseerd ter gelegenheid van Allerzielen op 2 november. Het was de tiende keer dat deze herdenking plaatsvond. Vanwege corona was maar een beperkt aantal mensen fysiek aanwezig in de kerk. De dienst was online te volgen.